أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بالتوازي مع استقرار أسعار المعدن الثمين عالميا.



واستقر سعر جرام الذهب عيار (24) عند مستوى 235.15 ريال (62.70 دولار) وهو نفس المستوى الذي سجله خلال تعاملات الأمس، واستقر سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة نحو 205.77 ريال (54.86 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار (18) نحو 176.37 ريال (47.02 دولار)، وهو نفس السعر الذي سجله أمس، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 137.17 ريال (36.58 دولار)، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 117.58 ريال(31.35 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

واستقر سعر أوقية الذهب عند مستوى 7313 ريالا (1950 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) نحو 1646 ريالا (438.89 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مدعومة بضعف الدولار في حين يتطلع المستثمرون إلى كلمات لصناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الاسبوع من أجل استقاء المزيد بشأن نهج البنك المركزي حيال التضخم.

ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1952.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1959.40 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.2%، مما يزيد إغراء شراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس والذي سيمثل أمام لجان للكونجرس هذا الأسبوع. وقال ستيفن إينس، كبير خبراء السوق في أكسي كورب، "الأنظار الآن على جيروم باول لمعرفة إلى أي مدى سيسعي لإقناع الكونجرس بتقديم مزيد من التحفيز".

وأضاف أن مزيدا من التحفيز في الولايات المتحدة قد يدفع الدولار للهبوط مما سيكون إيجابيا للذهب.

ارتفع الذهب نحو 29% هذا العام مع إطلاق الحكومات في أنحاء العالم والبنوك المركزية إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتنشيط اقتصاداتها التي تضررت من فيروس كورونا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 26.79 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9% إلى 936.27 دولار والبلاديوم 1.2% إلى 2384.06 دولار للأوقية.