دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/9/22 02:18 م بتوقيت أبوظبي
قالت وكالة "رويترز" إن هناك مساعٍ بين واشنطن وأبوظبي لاتفاق بحلول ديسمبر/كانون أول المقبل على صفقة بيع طائرات إف-35 للإمارات.
ونقلت رويترز عن مصادر، لم تسمها، قولها إن الولايات المتحدة والإمارات تأملان في التوصل إلى اتفاق مبدئي على صفقة بيع المقاتلة إف-35 للإمارات بحلول ديسمبر.
وقالت المصادر المطلعة على المفاوضات الجارية إن الهدف هو التوصل إلى اتفاق أولي قبل احتفال الإمارات بعيدها الوطني في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.
ومنتصف الشهر الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمانع في بيع درة التاج الأمريكي (طائرات إف 35) للإمارات.
ومنذ ظهور المقاتلة الشبح الأمريكية F-35، للمرة الأولى، والكشف عن قدراتها القتالية الهائلة، سعت الكثير من دول العالم إلى امتلاكها لتحديث قدراتها الجوية.
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