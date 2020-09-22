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سياسة

دوت الخليج الإخبارية - وكالات

الثلاثاء 2020/9/22 02:27 م بتوقيت أبوظبي

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا بعد العثور على طرد مشبوه وصل مبنى البرلمان صباح اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم الاستعانة بخبراء المفرقعات لفحص طرد مشبوه داخل مكتب البريد الخاص بالبرلمان.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 