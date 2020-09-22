طالب المدعي العام السويسري، بسجن القطري ناصر الخليفي رئيس قناة بي إن سبورت، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لمدة 28 شهرا بتهم الفساد.

وحسب تقارير إعلامية، فإن المدعي العام السويسري، طالب أيضا بسجن الفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالسجن لمدة 3 سنوات.

وقال المدعي العام السويسري إن المتهم القطري لم يتوقف أبدًا عن "إظهار ازدراء القواعد الأخلاقية لكرة القدم والمؤسسات القضائية السويسرية"، على حد وصفه.

وكان المدعي العام السويسري وجه اتهاما للقطري ناصر الخليفي، بخيانة الأمانة وسوء الإدارة، وذلك أمام المحكمة الجنائية بسويسرا.

وأعلنت المحكمة الفيدرالية الجنائية بسويسرا في وقت سابق، الثلاثاء، انطلاق الجلسة السادسة لمحاكمة الخليفي، والفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويحاكم الخليفي بتهمة الفساد وتقديم رشى للفرنسي جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بهدف حصول شبكة بي إن سبورتس على حقوق بث كأس العالم 2026 و2030.

وخلال الفترة من الإثنين إلى الجمعة، أقامت المحكمة 5 جلسات لمحاكمة الخليفي وفالكه ورجل الأعمال اليوناني كونستانتينوس نتيريس، المتهم بدفع رشاوى لبث نسخ من المونديال وكأس القارات.