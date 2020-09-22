تراجعت الليرة التركية بشكل حاد أمام سلة العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، وسجلت 7.67 مقابل الدولار ونحو 9 ليرات لليورو.

وهذا هو أكبر تراجع للعملة التركية أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي طوال تاريخها.

ومنذ مطلع العام الجاري سجلت الليرة تراجعا بنسبة تخطت 22% أمام الدولار، ليصبح 2020 هو الأسوأ في تاريخ الليرة، وتأتي بين أسوأ العملات أداء في العالم.

وينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان البنك المركزي قد يخالف التوقعات ويرفع أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع لوقف إنحدار العملة المحلية.





وخلال الـ16 يوما السابقة هبطت الليرة في 14 يوما منها، وسجلت مستوى قياسيا منخفضا جديدا عند 7.67 مقابل الدولار بحلول الساعة 1504 بتوقيت جرينتش.

وهبطت أيضا إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل العملة الأوروبية عند 9 ليرات لليورو، موسعة خسائرها هذا العام إلى حوالي 26%.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، سجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الإثنين.

وتكشف أرقام الليرة المسجلة طوال عام 2020 تخبط الرئيس التركي رجب أردوغان، وعدم قدرة سياساته على إعادة التوازن للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

وجاءت مسيرة الليرة التركية مقابل الدولار في 2020 حافلة بالخسائر، حيث سجلت الليرة 5.95 مقابل الدولار في يناير/ كانون الثاني، وواصلت التراجع في فبراير/شباط لتسجل 5.98 أمام الدولار.

وفي مارس/آذار تراجعت الليرة بشكل حادة وسجلت 6.17 لكل دولار، وفي أبريل/نيسان هبطت الليرة عند 6.70 للدولار الواحد.





وسجلت الليرة في مايو/آيار 7.01 أمام الدولار، وفي يونيو/ حزيران سجلت الليرة 6.80 أمام الدولار، وواصلت الانخفاض في يوليو/تموز عند 6.84 لكل دولار.

وعلى أساس سنوي نجد أن الليرة انهارت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، حيث سجل الدولار في يناير/ كانون الثاني 2.92 ليرة وفي 2017 سجل 3.52 ليرة، وصعد الدولار في يناير 2018 إلى 3.80 ليرة، وفي يناير 2019 قفز الدولار إلى 5.33 ليرة، وسجلت العملة الخضراء في يناير 2020 نحو 5.97 ليرة.