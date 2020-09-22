أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أهمية تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار.

وقال ولي عهد البحرين، خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو، إن توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأمس الإثنين، وصف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل بأنه إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الملك حمد بن عيسى خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء إن التوقيع على إعلان تأييد السلام إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم، وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائماً.

وأضاف أن "من بين الأهداف التي ارتأيناها وسعينا من أجلها من خلال إعلان تأييد السلام، هو أن يدرك العالم بأن السلام هو رسالتنا وخيارنا الاستراتيجي، وأن التسامح والتعايش يشكلان إحدى أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة".

وجدد التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم من القضية الفلسطينية والتزامها بتحقيق حل الدولتين الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية.

ووقعت البحرين وإسرائيل في واشنطن مؤخراً توقيع إعلان تأييد السلام والذي جاء انطلاقاً من رؤية المنامة لإقامة السلام الشامل واعتباره خياراً استراتيجياً لدفع عملية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مما يساهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.