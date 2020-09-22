اندلع حريق هائل في مصنع قرب العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، والذي يعد الأحدث ضمن سلسلة حرائق وانفجارات أصاب بعضها مواقع حساسة في البلاد.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء، في تصريحات للتلفزيون الحكومي إنه "لم يسقط قتلى أو مصابون.. تم إرسال رجال إطفاء إلى المصنع في مقاطعة إسلام شهر".

وأضاف المسؤول: "الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق الواسع النطاق وإخماده"، موضحا أن "سبب الحريق قيد التحقيق".

وتكررت الحرائق الغامضة في عدة مواقع ومنشآت صناعية، خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن أهمها طال منشأة نطنز النووية تحت الأرض في يوليو/ تموز مما تسبب في أضرار كبيرة.

كما طالت الحرائق أحد الّلنشات التجارية الخشبية بمرفأ "بهمن"، ومصنع للزوارق في ميناء بوشهر جنوبي إيران، ما أسفر عن احتراق ثلاث سفن على الأقل.

كما اشتعلت النيران، في شركة كيماويات "تندكويان" جنوب غربي إيران، ووصلت الحرائق الغامضة أيضا إلى المناطق العسكرية والنووية الإيرانية مثل المنطقة الصاروخية شرق طهران.