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بـ"الجلسات الافتراضية".. الأمم المتحدة تعقد دورتها الـ75

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بـ"الجلسات الافتراضية".. الأمم المتحدة تعقد دورتها الـ75
بـ"الجلسات الافتراضية".. الأمم المتحدة تعقد دورتها الـ75

بسبب انتشار فيروس ، انطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء بشكل افتراضي في دورتها الخامسة والسبعين عبر تمثيل كل وفد دبلوماسي بشخص واحد فقط داخل قاعة الجميعة العامة، مع الالتزام بارتداء الكمامات، في حين كان يشارك فيها قرابة 10 آلاف شخص خلال السنوات العادية.

وعلى الصعيد السياسي، لم يوجه الرئيس الأمريكي كلمة الولايات المتحدة، وجاءت على لسان نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ، في موقف يظهر استياء أمريكيا لاسيما بعد رفض مجلس الأمن تمديد العقوبات الأممية على إيران.  

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وللمرة الأولى لن تنتشر في وسط مانهاتن مواكب السيارات وستغيب تماما التكهنات بشأن احتمال انعقاد اجتماعات استثنائية على الهامش وبدلا من ذلك طُلب من قادة الدول إرسال خطاباتهم المسجلة مسبقا ليتم بثها الأسبوع التالي في القاعة الفسيحة.

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وتجتذب القمة في السنوات العادية قرابة 10 آلاف شخص من أنحاء العالم، وهو أمر لا يمكن التفكير به في وقت فرضت الدول قيودا صارمة على الدخول إلى أراضيها للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بقرابة 950 ألف شخص.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 