قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، إنه ناقش مع الوفد الأمريكي عددا من القضايا من بينها رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب وكذلك مستقبل السلام العربي الإسرائيلي.



جاء ذلك في بيان صادر عن البرهان فور عودته إلى السودان قادما من الإمارات حيث قاد وفد بلاده في مباحثات مع الجانب الأمريكي استغرقت ثلاثة أيام.

وأضاف البرهان أن "المباحثات اتسمت بالجدية والصراحة وناقشت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والقيود الأخرى التي تفرضها واشنطن على المواطنين مثل حرمانهم من المشاركة في قرعة (اللوتري) وقانون سلام دارفور وغيرها".

وأشار إلى أنه "بحث عدداً من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقاً لرؤية حل الدولتين، والدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام".

واختتم البيان بأنه سيعرض نتائج هذه المباحثات على أجهزة الحكم الانتقالي بغية مناقشتها والوصول الي رؤية مشتركة حولها تحقق مصالح وتطلعات الشعب السوداني.