دوت الخليج الإخباريةالأربعاء 2020/9/23 03:27 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت إدارة برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، إخلاء البرج دون توضيح الأسباب.
من ناحية أخرى، لم يؤكد مصدر أمني فرنسي لـ"رويترز"، ما تم تداوله في وسائل إعلام محلية بأن الإخلاء جاء عقب تهديد بوجود قنبلة.
وكانت العاصمة باريس شهدت بداية سبتمبر الجاري، حادث طعن، حيث أصيب شخص بجروح خطرة، بعدما هاجمه رجل كان يحمل سلاحا أبيض لاذ بالفرار.
وقال مصدر في الشرطة الفرنسية وقتها، إن الضحية أفغاني الجنسية وطالب لجوء في فرنسا، ونقل إلى مستشفى "بحال حرجة"، وفق المصدر ذاته.
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