دوت الخليج الإخباريةالأربعاء 2020/9/23 08:31 م بتوقيت أبوظبي
أكدت مصادر أمنية مصرية، الأربعاء، أن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام قتلوا أثناء محاولة هروب من سجن طرة جنوبي القاهرة، واستشهد 3 شرطيين.
وقالت المصادر، في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية، إن "4 من المحكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من السجن، إلا أن رجال الشرطة تصدوا لهم بكل شجاعة وحسم، وجرت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة".
وأسفر الحادث عن "مقتل العناصر الـ4 المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة وهم، السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد ، وحسن زكريا معتمد مرسي ، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
ونجحت قوات تأمين السجن في السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء إليه مرة أخرى.
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