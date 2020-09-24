الملك سلمان: النظام الإيراني يعتدي على الأمن والسلم الدوليين

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية مدت يدها لإيران بالسلام، على مدى العقود الماضية، لكن دون جدوى.

جاء ذلك في خطابه أمام الأمم المتحدة، في دورتها الـ 75 في نيويورك، والتي عُقدت عبر الاتصال المرئي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف العاهل السعودي أن إيران استغلت الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية لتكثيف أنشطتها التوسعية، وتأسيس شبكاتها الإرهابية، وعدم إنتاج شيء سوى الفوضى والتطرف والطائفية.

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وشدد الملك سلمان على أنه لا بد من حل شامل وموقف دولي راسخ لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل، ووقف برنامجها للصواريخ الباليستية، وتدخلها في شؤون الدول الأخرى، مؤكداً أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها، ولن تتخلى عن شعب اليمن إلى أن يستقل عن الهيمنة الإيرانية.

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وقال الملك سلمان، علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء لم توقف تهديداته للأمن والسلم الدوليين.

