اتفقت حركتا "فتح" و"حماس" على إجراء انتخابات عامة فلسطينية، في غضون 6 أشهر،لتكون الأولى منذ عام 2006.

وقال مسؤول كبير في حركة "فتح" لـ"دوت الخليج الإخبارية": " تم التوافق على إجراء انتخابات عامة في غضون 6 أشهر".

وأضاف: "سيصدر الرئيس محمود عباس قريبا مرسوما رئاسيا يدعو فيه إلى الانتخابات التشريعية".

وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الانتخابات ستكون تشريعية وفق القانون النسبي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ولفت إلى أنه سيجرى لاحقا الدعوة إلى انتخابات رئاسية.

وستكون هذه هي الانتخابات التشريعية الأولى منذ عام 2006، التي قادت لفوز حركة حماس في أول سباق نيابي تشارك فيه الحركة.

ولم يسبق لحماس أن شاركت في انتخابات رئاسية جرت للمرة الأخيرة عام 2005 حينما تم انتخاب الرئيس عباس خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات.