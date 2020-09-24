أعلن نادي ميلان الإيطالي إصابة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" الإيطالية، فإن الاختبارات التي أجريت للاعبي ميلان قبل مواجهته اليوم الخميس ضد بودو جليمت النرويجي في الدور التمهيدي الثالث المؤهل لدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي، كشفت عن إصابة إبراهيموفيتش بكورونا.

ويأتي الإعلان عن إصابة إبراهيموفيتش بعد ساعات من الكشف عن تعرض المدافع البرازيلي ليو دوراتي للإصابة بكورونا.

وسيكون إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عاما مضطرا للخضوع لحجر صحي وعزل ذاتي منزلي، حتى يتماثل للشفاء من هذا الفيروس، وذلك تطبيقا للبروتوكول الصحي الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويمثل غياب إبراهيموفيتش ضربة قوية لميلان، وهو الذي سجل 3 أهداف منذ بداية الموسم الجديد، بواقع هدف خلال الانتصار 2-0 على شامروك روفرز الأيرلندي، وهدفين في الفوز بنفس النتيجة على بولونيا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.