دوت الخليج الإخباريةالخميس 2020/9/24 06:09 م بتوقيت أبوظبي
اتهم وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، ديفيد هيل، المليشيات التي تدعمها إيران في العديد من بلدان الشرق الأوسط، بنشر الفساد والإرهاب ليس فقط في الدول التي تتواجد فيها، ولكن في المنطقة كلها.
وقال هيل، إن حزب الله في لبنان يرعى الفساد، ويضحي بمصالح الشعب في مقابل جمع الأسلحة، وتنفيذ نشاطاته إقليميًا، وإيران مولته بـ700 مليون دولار، وزعميه حسن نصر الله دعا علنًا لتبرعات تساعد على سد العجز.
وأضاف وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، إننا مستمرون في حث شركائنا الدوليين والإقليميين على حظر حزب الله، واعتباره منظمة إرهابية.
وتابع، أن دعم الإدارة الأمريكية للجيش اللبناني يأتي ضمن استراتيجيتهم لمواجهة إرهاب حزب الله.
وحول الوجود العسكري الأمريكي في العراق، شدد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، على أنه لمواجهة نفوذ إيران، والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.
وبالنسبة لليمن، أشار وكيل وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن مليشيات الحوثي تواصل تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال استهداف المنشآت المدنية في السعودية.
وأكد ديفيد هيل، أن دول الخليج شركاء مهمين لنا فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب وتحجيم النفوذ الإيراني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.