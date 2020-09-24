سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020.. الجنيه يستجيب

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في مستهل تعاملات اليوم الخميس بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في حين بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 225 جنيها، وهو ما يقل عن تعاملات أمس بنحو 10 جنيهات، حيث سجل الدولار خلال تعاملات الأربعاء نحو 235 جنيها.

وأرجع خبراء في سوق المال السودانية، استقرار أسعار الدولار الأمريكي إلى عزوف التجار عن شراء النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية، تحسبا لحدوث تباين في الأسعار قريبا، وسط توقعات بحصول الخرطوم على مساعدات دولية بمليارات الدولارات.

وقالت مصادر حكومية سودانية، الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة عرضت على الحكومة الانتقالية في السودان حزمة مساعدات تفوق 5 مليارات دولار.كما أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامجا اقتصاديا لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لبناء قدرته على تنفيذ إصلاحات، وهو شرط رئيسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف.

وقالت أنطوانيت ساييه نائبة المدير العام للصندوق إن انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه "فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي والتمهيد لتحقيق نمو شامل".

وذكرت ساييه أن ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة ما زالت تحد من قدرته على الاقتراض الخارجي بما في ذلك من الصندوق، فيما يؤكد ضرورة تعزيز اقتصاده وتنفيذ إصلاحات وتسوية المتأخرات.

ويعاني السودان من تدهور في الأوضاع الاقتصادية بعدما تخطى معدل التضخم في البلاد 166% خلال أغسطس/آب الماضي، وارتفعت فاتورة الدين العام لتبلغ 60 مليار دولار، وسط محاولات حكومية لخفض فاتورة الدعم وتعويم الجنيه السوداني ضمن خطة إصلاح اقتصادي متوسطة المدى.

سعر اليورو والإسترليني

تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 265 جنيها مقابل 277 جنيها عند إغلاق تعاملات أمس، وفي المقابل جاء السعر الرسمي عند 64.23 جنيه للشراء، و64.55 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 285 جنيها في السوق السوداء مقابل 300 أمس، بينما تداولت البنوك الجنيه الإسترليني عند 69.95 جنيه للشراء، و70.30 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 61 جنيها، وفي المقابل جاء السعر الرسمي لدى بنك السودان المركزي عند 14.67 جنيه للشراء، و14.74 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء فسجل 63 جنيها، وفي البنوك جاء سعره عند 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي في سوق الصرف السوداء عند مستوى 644 جنيها، وفي بنك السودان المركزي 179.48 جنيه للشراء، و180.37 جنيه للبيع.