أشهر متهمي "جريمة الفيرمونت" في قبضة الأمن.. نجل لاعب كرة سابق

تسلمت أجهزة الأمن المصرية، الخميس، من الإنتربول الدولي، ثلاثة متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي الشهيرة بـ"جريمة الفيرمونت"، بينهم نجل لاعب كرة سابق.

واستقبل مطار القاهرة المتهمين وهم: "أحمد. ح. ط" و"عمرو. ح. م" وشقيقه "خالد. ح. م"، وتم اقتياد المتهمين الثلاثة للتحقيق معهم وعرضهم على الجهة المختصة، على ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وكشفت مصادر قانونية مصرية على صلة بقضية الاغتصاب الجماعي الشهيرة بـ"جريمة الفيرمونت" في مصر، في وقت سابق، تفاصيل اجتماع سري عقده عدد من أسر وأقارب المتهمين المتورطين في القضية.

وأوضحت المصادر لصحيفة "المصري اليوم" أنه تم عقد اجتماع في مكتب محام شهير قبل يومين للاتفاق على سيناريو وروايات واحدة يتم سردها أمام النيابة العامة من قبل المتهمين المحبوسين أو المتهمين الهاربين إذا ما تم ضبطهم.

وأوضحت الصحيفة أن المحامي صاحب المكتب كان يفرض سرية تامة على هذا الاجتماع، لدرجة أنه أعطى إجازة لمعظم العاملين بمكتبه، كما طلب من الحضور -بناء على طلب عدد من أسر المتهمين- ترك الهواتف المحمولة في سياراتهم أو خارج غرفة الاجتماع.

وكانت النيابة العامة قالت في بيان إنّها "أمرت بحبس 3 متّهمين على ذمّة التحقيق معهم في وقائع اتّهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدّي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي".

وأضافت أنّها أمرت بإخلاء سبيل 3 موقوفين آخرين على ذمّة التحقيق في هذه القضية بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه (5280 يورو) لكل منهم، وإخلاء سبيل رابع بضمان محلّ إقامته.

وتشتبه السلطات بأن مجموعة من الشبّان الأثرياء أقدموا على تخدير شابة واغتصابها في فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة قبل 6 سنوات.

وتلقت النيابة العامة في 4 أغسطس/آب الماضي كتابا من المجلس القومي للمرأة مرفقا به شكوى قدمتها فتاة إلى المجلس، تفيد باعتداء بعض الأشخاص عليها جنسيا في عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا، على أن تعلن النيابة ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبا، حفاظا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.