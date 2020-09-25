وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

الرئيسية الارشيف الذكاء الاصطناعي

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020

اقتصاد

دوت الخليج الإخبارية

الجمعة 2020/9/25 12:38 م بتوقيت أبوظبي

ارتفعت أسعار الذهب في ، اليوم الجمعة، بالتوازي مع عودة المعدن الأصفر للصعود في الأسواق العالمية. 

وزاد سعر جرام الذهب عيار (24) إلى 226.11 ريال (60.29 دولار) مقارنة بـ223.41 ريال أمس.

وسجل سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة مستوى 197.85 ريال (52.75 دولار) مقابل 195.48 ريال أمس، وسجل سعر الذهب عيار (18) نحو 169.59 ريال (45.22 دولار)، مقابل 167.56 ريال أمس. 

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 7032 ريالا (1875 دولارا) مقابل 6948.75 ريال أمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 1583 ريالا (422.04 دولار) مقابل 1563.86 ريال أمس.

أسعار الذهب عالميا

صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ تراجع الدولار وعادت الآمال بشأن مزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة للظهور مجددا، لكن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أغسطس/آب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1873.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش. لكن الأسعار منخفضة نحو 4% في الأسبوع إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار بوجه عام.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1879.20 دولار.

ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل/نيسان، مرتفعا 1.5%، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "في ظل هدوء على جبهة البيانات، يبدو أن المستثمرين يرغبون في أن يظلوا في حالة من خفة الحركة والتحوط عبر ترك أموالهم في الدولار، بدلا من التحرك إلى المعادن النفيسة أو السندات الأمريكية".

كما تنمو آمال المستثمرين بعد أن إذ قال مشرع أمس الخميس إن الديمقراطيين في مجلس النواب يعكفون على حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس بحجم 2.2 تريليون دولار قد يتم التصويت عليها الأسبوع القادم.

وظهر عدد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، علنا عدة مرات هذا الأسبوع ليحثوا الحكومة الأمريكية على تقديم المزيد من الدعم المالي.

وارتفعت أسعار الذهب ما يزيد على 20% منذ بداية العام الجاري إذ قدمت بنوك مركزية في أنحاء العالم تحفيزات وخفضت أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر للتداول في سنغافورة إنه بالنظر إلى أن وضع فيروس كورونا لم يشهد تحسنا ومع انخفاض أسعار الفائدة، فإن الذهب ما زال يميل إلى الارتفاع في الأجل الطويل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 23.32 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1% إلى 856.93 دولار. والمعدنان على مسار تسجيل أسوأ أسبوع منذ منتصف مارس/آذار.

وربح البلاديوم 0.4% إلى 2235.55 دولار للأوقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

أخبار ذات صلة

0 تعليق