وزير الخارجية الليبي: الهلال النفطي آمن تحت حماية الجيش

استأنفت السلطات الليبية، وشركة السدرة النفطية العمل في مرسى البريقة النفطي شرق ليبيا، بحضور وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج الذي أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن الهلال النفطي آمن ويحميه الجيش ولا وجود لقوات أجنبية.

النفط الليبي يدخل مرحلة جديدة برعاية الجيش



وقال الحويج لـ"دوت الخليج الإخبارية"، خلال زيارته لميناء البريقة، إن الحكومة الليبية لا تريد تسييس مؤسسة النفط، مشيرا إلى أن ببدء العمل في المنشآت النفطية فإن الليبيين يودعون حياة الألم والوقوف في طوابير انتظار السيولة وأزمات نقص الخدمات وانقطاع الكهرباء الذي يصل إلى 20 ساعة، موضحا أن الحياة بدأت في العودة إلى طبيعتها بعد الحصار المفروض على الشعب الليبي شرق ليبيا وجنوبها من حكومة السراج والآن يقف الليبيون على أبواب الأمل والمستقبل والتنمية.

وزير الخارجية الليبي لـ"دوت الخليج الإخبارية": الهلال النفطي آمن ويحميه الجيش

ومنذ 18 يناير من العام الحالي أوقف الليبيون إنتاج النفط وأغلقوا الحقول والموانئ النفطية، لحين إيجاد آلية رقابية تحول دون وصول عوائد النفط إلى التنظيمات الإرهابية غرب ليبيا عبر تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يسيطر على المصرف المركزي الليبي.