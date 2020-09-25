طوق نجاة يوناني لإنقاذ الجزائري العروسي من جحيم ليفربول

بات الموهبة الجزائرية ياسر العروسي قريبا من الهروب من جحيم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الظهير الأيسر صاحب الـ19 عاما خرج نهائيا من حسابات المدرب الألماني يورجن كلوب الذي وضعه على قائمة المغادرين لأسباب فنية.



موقع "تو 10" اليوناني أكد أن ياسر العروسي يتواجد ضمن القائمة المختصرة للاعبين المطلوبين من قبل نادي أولمبياكوس، الساعي لتقوية صفوفه بلاعبين جدد تحسبا لمنافسات الموسم الجديد.

خليفة تسيميكاس

يسعى بطل الدوري اليوناني في 45 مناسبة لإيجاد معوض لنجمه الدولي كوستاس تسيميكاس المنتقل حديثا لليفربول في صفقة بلغت قيمتها 12 ملايين جنيه أسترليني.

ويبحث أولمبياكوس عن استغلال علاقته المميزة مع ليفربول للتعاقد مع ياسر العروسي خلال فترة الانتقالات الحالية، علما أن اللاعب الجزائري يرتبط بعقد مع "الريدز" حتى صيف 2021.





واكتفى العروسي بالمشاركة في مباراتين بقميص الفريق الأول لليفربول، لم يسجل أو يصنع فيهما أي هدف.

وانضم الظهير الأيسر الشاب إلى ليفربول عام 2017، قادما من لوهافر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

العروسي، المولود في فرنسا من أبوين جزائريين، بإمكانه تمثيل منتخبي البلدين، ولو أن لعبه لصالح منتخب فرنسا للشباب لن يغلق أمامه أبواب الانضمام لمنتخب الجزائر الأول في المستقبل.

فريق الجزائريين

يمتلك نادي أولمبياكوس تقاليد كبيرة في مجال التعاقد مع النجوم الجزائرية، ويضم الفريق حاليا في صفوفه لاعبا جزائريا وهو المهاجم المخضرم العربي هلال سوداني.

وسبق لعدة لاعبين جزائريين أن حملوا قميص عملاق كرة القدم اليونانية من بينهم لاعب الوسط جمال عبدون (2011-2013)، فضلا عن المهاجم رفيق جبور (2011-2013 و2014)،ومؤخرا لاعب الوسط المهاجم ياسين بنزية (2019-2020).





وحققت الأقدام الجزائرية نجاحات كبيرة مع أولمبياكوس، حيث أن المهاجم رفيق جبور سجل معه 45 هدفا وأهدى 9 تمريرات حاسمة من جملة 81 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.، كما حقق معه 3 بطولات دوري ومسابقتين للكأس.

فضلا عن ذلك، فإن الهلال عربي سوداني حقق لقب الدوري والكأس في اليونان الموسم الماضي رفقة أولمبياكوس.

وفي صورة تعاقده مع أولمبياكوس، سيسعى ياسر العروسي لتدعيم الصورة المشرقة التي يحظى بها اللاعب الجزائري في تاريخ النادي.