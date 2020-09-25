السوبر الأوروبي.. مارتينيز كلمة السر في لقبي بايرن ميونيخ

حقق بايرن ميونيخ لقب السوبر الأوروبي مرتين طوال تاريخه، ويمكن القول إن الإسباني خافي مارتينيز لاعب وسط الفريق البافاري، كان كلمة السر وصاحب الفضل في التتويج خلال المناسبتين.

وكان بايرن توج بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه يوم الخميس، بفوزه على إشبيلية 2-1 في الوقت الإضافي بالمباراة التي أقيمت في ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.

هدفان بلقبين

خسر بايرن لقب السوبر الأوروبي 3 مرات في أعوام 1975 أمام دينامو كييف السوفييتي حينها والأوكراني حاليا، و1976 ضد أندرلخت البلجيكي، و2001 على يد ليفربول الإنجليزي.

وفي عام 2013 حقق الفريق البافاري اللقب لأول مرة في تاريخه على حساب تشيلسي الإنجليزي، في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسمها بايرن (5-4) بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وأحرز البلجيكي إيدين هازارد هدفا ثانيا لتشيلسي في الدقيقة 93، وبينما كانت المباراة في طريقها لخسارة جديدة لبايرن، أحرز مارتينيز هدف التعادل القاتل بتسديدة يسارية في الدقيقة 120+1، ليمهد لفوز فريقه بركلات الترجيح.

وفي نسخة 2020، انتهى الوقت الأصلي بين بايرن وإشبيلية بالتعادل 1-1، قبل أن يحرز مارتينيز هدف الفوز لبطل أوروبا في الدقيقة 104 بضربة رأسية، ليهدي فريقه اللقب مجددا.

الجدير بالذكر أن هذا هو الهدف الأول لمارتينيز مع بايرن منذ تسجيله في الفوز 5-0 على بروسيا دورتموند في الجولة الـ28 من الدوري الألماني موسم 2018-2019، في 6 أبريل/نيسان 2019، أي قبل عام ونصف تقريبا.





هدية وداع

مارتينيز صاحب الـ32 عاما، أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف بايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ما يعني أن مباراة إشبيلية قد تكون الأخيرة له بقميص البافاري، الذي قضى معه 8 مواسم.

كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، أكد قبل أيام رحيل مارتينيز، حيث نشر رسالة وداعية على "أنستقرام" قال فيها: "شكرا لك على كل شيء يا عزيزي.. نتمنى لك كل التوفيق في المستقبل".

وكانت عدة تقارير صحفية ذكرت مؤخرا أن خافي يقترب من العودة إلى أتلتيك بلباو الإسباني، ناديه السابق، الذي لعب معه بين عامي 2006 و2012.

وانضم مارتينيز إلى بايرن ميونيخ قادما من بلباو في صيف 2012 مقابل 40 مليون يورو، وينتهي عقده في 2021.

وخاض لاعب الوسط الإسباني صاحب الـ32 عاما مع الفريق البافاري 239 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 14 هدفا وصنع 9.