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بودبوز "ساحر الجزائر" يرفض ظلمات الدوري القطري

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بودبوز "ساحر الجزائر" يرفض ظلمات الدوري القطري

بودبوز "ساحر الجزائر" يرفض ظلمات الدوري القطري

رياضة

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغي

الجمعة 2020/9/25 07:55 م بتوقيت أبوظبي

يرفض الدولي الجزائري رياض بودبوز بشكل قاطع فكرة الانتقال إلى الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها مع نادي سانت إيتيان الفرنسي.

بودبوز الملقب بالساحر، يخشى من أن يكون الانتقال إلى دوري قطر بمثابة خطوات كبيرة إلى الخلف، والضربة التي ستنهي مشواره مع منتخب بلاده بشكل نهائي، لا سيما أنه ابتعد عن تمثيل الجزائر منذ نحو 3 سنوات.

وغاب بودبوز عن صفوف محاربي الصحراء، بسبب عدم ثبات مستواه وخوضه للعديد من التجارب الاحترافية التي لم يكتب لها النجاح في فرنسا وإسبانيا.

وأوضح بودبوز للأطراف التي تواصلت معه من قطر، أنه غير مُتحمس للانتقال إلى دوري بلادهم، خاصة أنه يرى نفسه قادرا على العطاء في أعلى المستويات بالقارة الأوروبية لمدة عامين إضافيين على أقل تقدير، علما بأنه لم يتجاوز الـ30 عاما وبالتالي يميل نحو الاستمرار في الدوري الفرنسي.

وثمة قناعة لدى اللاعب الجزائري بأن الانتقال إلى الدوري القطري لا يتناسب مع مكانته، كما أن العرض الذي وصله من هناك لم يكن بالضخم من الناحية المادية، حسب ما ذكره مصدر لمراسل "دوت الخليج الرياضية".


وضع مُعقد

رياض بودبوز يمر حاليا بوضعية معقدة، باعتبار أن لعبه مع سانت إيتيان يبدو أمرا مستحيلا، نتيجة إصرار الجهاز الفني على التخلص منه في أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك باعتبار أن الفريق الفرنسي يعاني ماديا وغير قادر على توفير 190 ألف يورو شهريا لصاحب القدم اليُسرى، الذي ينتظر الفرج من أحد الأندية الفرنسية في الأيام المقبلة.

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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