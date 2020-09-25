برشلونة يودع سواريز.. الرجل الأبيض المتوحش

أسدل المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز الستار على مسيرة حافلة مع برشلونة الإسباني، استمرت 6 سنوات، منذ انضمامه للفريق الكتالوني في 2014 مقابل 81 مليون يورو قادما من ليفربول الإنجليزي.

ورحل النجم صاحب الـ33 عاما بشكل رسمي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني دون مقابل، بعدما شارك في 283 مباراة بقميص البارسا، سجل خلالها 198 هدفا، احتل بها المرتبة الثالثة في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق الكتالوني.

وكان مهاجم منتخب أوروجواي ودع قلعة "كامب نو" بالدموع في مشهد غريب، حيث لا يعرف عنه كونه شخصا عاطفيا أو مرهف الحس والشعور، بل تزخر مسيرته بمواقف مشينة ومثيرة للجدل.

واشتهر سواريز بكونه "لاعبا قذرا" بسبب تلك المواقف، على حد وصف الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتينبرج، الذي أكد أنه لمس بنفسه هذا الجانب في وقت مبكر من مسيرة اللاعب، وتحديدا منذ أن كان في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، الذي لعب له 4 سنوات بين 2007 و2011.

"البيستوليرو" له واقعة مشهورة حين وجه إهانات عنصرية إلى الفرنسي باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق، في مباراة جمعت يونايتد والليفر عام 2011 في الدوري الإنجليزي، كما أن النجم الأوروجواياني في العام التالي رفض حتى مد يده لمصافحة الظهير الفرنسي.

"لا تلمسني.. لا أتحدث مع شخص أسود"، هكذا قال سواريز لإيفرا في واقعة أحدثت جدلا كبيرا، وأسفرت عن إيقاف النجم اللاتيني 8 مباريات، بعدما أثبت تقرير الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه أيضا نعت لاعب يونايتد بـ"الزنجي" 7 مرات في المباراة.





الأمر المثير للسخرية من موقف سواريز العنصري تجاه إيفرا أن أحد أجداد المهاجم الأوروجواياني كان أسود البشرة.

واشتهر سواريز أيضا بلقب "العضاض" بعد قيامه بعضّ الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش لاعب تشيلسي في موسم 2012-2013، ليتم إيقافه بعدها 10 مباريات، وفي كأس العالم 2014 كان بطلا لواقعة شهيرة عندما قام بالتصرف نفسه مع المدافع الإيطالي جورجيو كيلليني.

واقعة سواريز وكيلليني تسببت في إيقاف لاعب أوروجواي 9 مباريات دولية، و4 أشهر مع ناديه، بجانب غرامة مالية ضخمة.

في ذلك الوقت، كان سواريز قريبا من ريال مدريد الإسباني، لكن واقعة كيلليني بجانب أسباب أخرى تسببت في فشل الصفقة، في الوقت الذي أبدى فيه برشلونة تمسكه باللاعب الذي اعترف بخطئه.

وبعد غيابه عن برشلونة في انطلاقة موسم 2014-2015 بسبب الإيقاف، انفجر سواريز في الفترة المتبقية من الموسم، وكان له دور كبير في تحقيق خماسية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأبدى "العضاض" امتنانه لبرشلونة في مؤتمر الوداع على استقباله بعد واقعة كيلليني، وقال إنه لم يكن من السهل قبولهم به، لكن الطريقة التي قابلوه بها كانت رائعة.

يذكر أن سواريز رحل عن برشلونة بناءً على قرار من رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد.. فهل يتألق المهاجم الأوروجواياني مع أتلتيكو مدريد ويحرج المدير الفني الهولندي أمام الجماهير الكتالونية؟