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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

السبت 2020/9/26 12:00 ص بتوقيت أبوظبي

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن سد النهضة من أهم مشروعات البلاد في الوقت الراهن، وليس لدينا النية لإلحاق الأذى بأي دولة، ولكننا نريد تأمين الطاقة. 

وقال آبي أحمد، في كلمته أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أكثر ما يشغلنا الآن هو التعافي من أزمة فيروس ، وبناء مستقبل أفضل.  

أضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، سد النهضة أهم المشروعات في الوقت الراهن، وليس لدينا النية لإلحاق الأذى بأي دولة لكننا نريد تأمين الطاقة لبلادنا. 

وتابع أحمد: "قلقون من تزايد وتيرة هجمات حركة الشباب في الصومال، ونتابع بقلق بالغ الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء بطرابلس مما عرض حياة المدنيين للخطر، وندعم جهود الحكومة السودانية في تنفيذ البرنامج الإصلاحي تلبية لمطالب شعبها".

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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