3 أسباب تعقد وضع رياض محرز في مانشستر سيتي

وجد الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، نفسه في وجه المدفع، بعد مُباراة فريقه أمام بورنموث في الدور الثالث لكأس الرابطة الإنجليزية، والتي فاز خلالها فيها السماوي بصعوبة بهدفين مقابل هدف.



وتعرض رياض حرز لانتقادات لاذعة من طرف الإعلام البريطاني، الذي أبدى عدم رضاه عن المُستوى الذي قدمه النجم الجزائري خلال المواجهة التي تخطاها فريقه بشق الأنفس.

ومنحت جريدة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية تقييما متواضعا للجناح الطائر، لم يتجاوز الـ5 من 10، مؤكدة أنه ظهر وكأنه غير راغب في اللعب، خاصة أنه لعب مع أسماء غالبيتها من الشباب والعناصر البديلة، وهو ما جعله يشعر بأنه خارج حسابات الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق، خاصة بعد غيابه عن المباراة الافتتاحية لفريقه بالدوري الإنجليزي.

وكان محرز غاب عن مواجهة ولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، والتي كانت الأولى للسماوي هذا الموسم، وفاز بها 3-1، في ظل ابتعاده عن الفريق في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا.





وأكدت الصحيفة أن تلك المباراة أدت لظهور 3 عوامل قد تتسبب في تعقد وضعية رياض محرز في مانشستر سيتي، أولها غياب العزيمة والإرادة والذي كان أمرا واضحا لأي متابع، مؤكدة ان ذلك أمر لا يُبشر بالخير بالنسبة للاعب الذي اختير الأفضل في إنجلترا عام 2016.

وأشارت إلى أن رياض محرز لم يكتف بلفت الانتباه بعدم اهتمامه بما يحدث داخل الملعب، لكنه خيب الآمال أيضا بتقديم مُستوى متذبذب، وهو ما لا يخدمه تماما في المنافسة ضمن فريق يشتعل فيه الصراع على مراكز التشكيلة الأساسية بين نخبة من أبرز نجوم العالم.

وأوضحت أن قائد الخضر سيكون عليه استغلال أي فرصة مُستقبلية من أجل تدارك ما فاته، وإلا فإن حلقات مُسلسل جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات المهمة ستتتكرر كثيرا خلال الموسم الحالي.





وأشارت الصحيفة أن السبب الثالث تمثل في ظهور محرز في وضعية نفسية صعبة، وهو سيناريو كارثي بالنسبة للاعب تتفق جميع المصادر على أنه غير معروض للبيع من طرف إدارة مانشستر سيتي، مما يجعله مُجبرا على الاستمرار مع تشكيلة جوارديولا، رغم أنه يشعر بأنه لن يكون عنصرا أساسيا يعتمد عليه من طرف الفيلسوف.

يذكر أن محرز انتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي مقابل 67 مليون يورو، وخاض معه 95 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 25 هدفا وأسهم بـ28 تمريرة حاسمة، وتوج بالعديد من الألقاب المحلية أبرزها الدوري الإنجليزي.