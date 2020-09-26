سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 26 سبتمبر 2020

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، في مستهل تعاملات صباح السبت، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع بسبب الإقبال الكبير على العملة الخضراء في ظل زيادة حدة التوترات السياسية وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا عالميا واستمرار تدهور الاقتصاد اللبناني.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، وقع الخميس الماضي "مرسوماً يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة لعام 2020 بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية يخصص لدفع تعويضات المتضررين"، ويوازي هذا المبلغ 66 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي ونحو 13 مليونا حسب سعر السوق الموازية غير الرسمية.

وواجه المسؤولون السياسيون في لبنان سيلاً من الانتقادات عقب الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب الماضي، وأسفر عن 190 قتيلا و6500 مصاب، إضافة إلى تعرّض العديد من أحياء بيروت إلى أضرار مادية بالغة.

وأعلن البنك الدولي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أن الانفجار الذي دمر أجزاء من بيروت تسبب في خسائر مادية تراوحت بين 3.8 مليار دولار و4.6 مليار دولار، وستحتاج البلاد إلى مساعدات دولية واستثمارات خاصة للتعافي.

وبالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والمستشفيات والمدارس والشوارع، أجبر الانفجار العديد من الشركات على الإغلاق، ما ساهم في خسارة نشاط اقتصادي يقدر بما يتراوح بين 2.9 مليار دولار، و3.5 مليار دولار، حسب تقييم أولي بقيادة البنك.

وقال البنك الدولي، في بيان له، بعد تقييم أجراه مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الهيئات اللبنانية، إن الإسكان والنقل والأصول الثقافية من بين القطاعات الأكثر تضرراً، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

السوق السوداء

يتراوح سعر الدولار في السوق اللبنانية الموازية غير الرسمية (السوداء) خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت بين 7700-7800 مقابل 7670 ليرة لكل دولار واحد خلال تعاملات الأمس.

ويتوقع خبراء ماليون أن يواصل الدولار صعوده، حيث عززت زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا في أوروبا شهية الإقبال عليه كملاذ آمن، فيما دعا صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الحكومة الأمريكية لتقديم المزيد من الدعم المالي.

الصرافة

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ليوم السبت 26/9/2020 حصرا وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة هناك العديد من الشروط، منها رواتب العمالة الأجنبية وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنوك

ثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.