بعد عام.. معجزة التنس المصرية تذكر محمد صلاح بـ"تحدي الأبطال"

حرصت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة المصرية الشابة بالنادي الأهلي المصري، على تذكير النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بالتحدي الذي كان بينهما قبل عام من الآن.

جودة كانت قد وجهت الدعوة لصلاح في 29 سبتمبر/أيلول 2019، لمواجهتها في تحد خاص من خلال منشور لها عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وقامت جودة قبل عام من الآن، بنشر تغريدة وجهتها لصلاح قالت فيها: "تحدي الأبطال.. مش أي كورة هتقدر عليها يامو صلاح، لو لعبت معي لقاء يا ترى من سيفوز؟ اليد الذهبية ضد القدم الذهبية".

صلاح وافق وقتها على قبول التحدي، بمزحة قال فيها: "طب ابعتلك مكة (ابنته) تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول؟ لكن قبلت التحدي".

شهرة جودة جاءت من نجاحها في الفوز على لاعبة الزمالك فرح عبدالعزيز في بطولة الجمهورية، على الرغم من أن الأخيرة تكبرها بـ15 عاما.

جودة تذكر صلاح

هنا جودة ذكرت الفرعون المصري بالتحدي القديم بينهما من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "مر عام على قبول العالمي محمد صلاح تحدي الأبطال".

واختتمت بقولها: "أنا على يقين أنه سيفي بوعده ويواجهني ولنرى من سيفوز، أنا في انتظار المباراة ياصلاح".