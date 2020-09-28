دوت الخليج الإخباريةالإثنين 2020/9/28 11:59 ص بتوقيت أبوظبي
تشتد المعارك بين أذربيجان وأرمينيا لليوم الثاني على التوالي، ومعها يرتفع منسوب التأهب لدى بلدين انخرطا منذ عقود في نزاع للسيطرة على إقليم "ناغورني قره باغ".
تأهبٌ الساعات الأخيرة جاء من أذربيجان التي أعلنت التعبئة العسكرية جزئيا، على خلفية المواجهات المستمرة على الحدود مع الجارة أرمينيا.
خطوة سبقتها أذربيجان بالإعلان عن الأحكام العرفية وحظر التجوال في العاصمة باكو ومدن أخرى ومناطق قريبة من "قره باغ"، في إطار حالة طوارئ دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من ليل الأحد-الإثنين.
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