دوت الخليج الإخباريةالإثنين 2020/9/28 12:41 م بتوقيت أبوظبي
كشف المعارض الروسي أليكسي نافالني، الإثنين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زارته في المستشفى في برلين، حيث كان يتعافى بعدما تعرض للتسميم بمادة نوفيتشوك.
وقال المعارض الروسي، عبر صفحته بموقع "تويتر"، "بعدما انتشرت تقارير عن اللقاء في وسائل الإعلام الألمانية أشعر بالامتنان للمستشارة ميركل على زيارتها لي في المستشفى".
وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها المعارض الروسي عن زيارة ميركل له بالمستشفى التي غادرها منذ أيام، كما تأتي عقب تقارير صحفية ألمانية تطرقت إلى الزيارة.
ذكر أن نافالني، سقط مغشيا عليه في 20 أغسطس/آب الماضي أثناء رحلة جوية من تومسك إلى مدينته موسكو.
وهبطت الطائرة اضطراريا في مدينة أومسك بسيبيريا حيث تم نقله إلى مستشفى محلي، ومنها إلى ألمانيا في وقت لاحق.
وأعلن مستشفى شاريتيه مؤخرا أن نافالني لم يعد بحاجة إلى أجهزة تنفس ويمكنه النهوض من الفراش مؤقتا.
وأضاف المستشفى أن حالة نافالني تواصل التحسن، مشيرة إلى أنه يُجرى تحفيزه بشكل متزايد على الحركة، قبل أن يغادر المستشفى.
وتعتقد ألمانيا أن نافالني تسمم بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك.
وترفض روسيا تلك الاتهامات، وتقول إن ألمانيا تستخدم قضية نافالني لـ"تشويه سمعة" موسكو على الساحة الدولية.
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