أكدت أرمينيا، اليوم الإثنين، تلقي جارتها أذربيجان دعما سياسيا وعسكريا من تركيا، في ظل مواجهات دامية بين البلدين.

دعمٌ تركي يعكس نية الرئيس رجب طيب أردوغان في إذكاء نار المعارك المشتعلة بين باكو ويريفان، وسط دعوات دولية لوقف القتال والعودة لطاولة المفاوضات.

وفي بيان لها، قالت الخارجية الأرمينية إن الدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة لباكو، يشمل مروحيات وطائرات مسيرة.

ومنذ أمس الأحد، لم تسكت طبول المواجهات في منطقة "قره باغ" المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، في أسوأ مواجهة تندلع بين البلدين منذ عام 2016.

وعلى وقع أصوات المدافع، توالت نداءات دولية في مقدمتها واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحث باكو ويريفان على وقف المعارك "فورا" والعودة للمفاوضات.

لكن تركيا، تمادت في الإذعان لنداء السلام، وأعلنت جهارا الدعم اللامحدود لحليفتها أذربيجان أمام ما وصفته "العدوان" الأرميني.

وهو ما عكسته تصريحات حاشية أردوغان من مسؤولين وقيادات حزبية، في مقدمتها وزير الدفاع والمتحدث باسم الرئاسة، الذين خرجوا وكأنهم في ماراثون يستعرضون فيه فيروس بلادهم الذي يعتاش على أجواء الفوضى.