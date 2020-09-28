هداف الدوري الإيطالي.. كريستيانو رونالدو يخطف الصدارة بثنائية

انتزع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، وذلك عقب نهاية مواجهة فريقه ضد روما.

وأنقذ رونالدو، فريقه يوفنتوس من تلقي أولى هزائمه هذا الموسم، بعدما انتهت مواجهته ضد مضيفه روما بالتعادل 2-2، وذلك ضمن الجولة الثانية مم الدوري الإيطالي.

وسجل رونالدو ثنائية يوفنتوس ضد روما، ليرفع عدد أهدافه في الكالتشيو هذا الموسم إلى 3، ويتصدر ترتيب الهدافين.



وكان رونالدو سجل هدفا خلال فوز يوفنتوس في الجولة الأولى على سامبدوريا بنتيجة 3-0.

ويسعى رونالدو للتتويج بجائزة هداف الدوري الإيطالي للمرة الأولى في مسيرته، منذ انتقاله للفريق في صيف 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني.

فضلا عن ذلك، فإن رونالدو وصل للهدف رقم 450 في الدوريات الأوروبية الكبرى التي لعب لها بواقع 84 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي و311 بقميص ريال مدريد و55 رفقة اليوفي.

رونالدو رفع عدد أهدافه خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب البرتغال إلى 742 هدفا في المباريات الرسمية، وبات على بعد هدف وحيد من معادلة البرازيلي روماريو صاحب الترتيب الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كرة القدم.