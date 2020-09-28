حضور باتشيكو واعتراض بن شرقي.. فوز مثير للزمالك في الدوري المصري

انتزع الزمالك فوزا مثيرا أمام ضيفه الجونة بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد بالجولة رقم 30 من الدوري المصري.
سيناريو المباراة كان غريبا، حيث تقدم الجونة بهدف في الدقيقة 14 عن طريق والتير بواليا، لكن الزمالك رد بثلاثة أهداف على مدار شوطي اللقاء بواسطة أحمد سيد "زيزو" ويوسف أوباما ومحمود علاء من ركلة جزاء في الدقائق 39 و56 و66.
لم يستسلم الجونة وعاد في اللقاء بهدفين في 3 دقائق عبر والتير بواليا ولؤي وائل، لكن الزمالك رفض أن تنتهي المواجهة بالتعادل، ونجح في انتزاع الانتصار بالدقيقة 94 عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء.
المباراة شهدت حضور البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك، حيث سيقود الفريق بداية من يوم الإثنين، خلفا للمدرب المؤقت طارق يحيى.
فضلا عن ذلك، شهدت المباراة واقعة غريبة تتمثل في اعتراض المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك، على طارق يحيي المدير الفني المؤقت للفريق الأبيض بعصبية شديدة لحظة استبداله.
وحاول الجهاز الفني للزمالك تهدئة بن شرقي، وإنهاء الأمر بصورة ودية لعدم تفاقم الأمور، وهو ما حدث، حيث اعتذر اللاعب لطارق يحيى بعد المباراة.
وعزز الزمالك موقعه في المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 30 مباراة، قبل خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم بسبب الانسحاب أمام الأهلي بطل الدوري، وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز ثالث الترتيب الذي خاض 29 مباراة.
وتجمد رصيد الجونة عند 31 نقطة ويحتل المركز 13 وبفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، قبل خوض آخر 4 مباريات.
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