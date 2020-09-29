أعلنت الشرطة الأمريكية، سقوط قتلى في عملية تحرير رهائن بمنزل جنوب شرقي مدينة ساليم بولاية أوريجون.



وقال رئيس شرطة إحدى المقاطعات في الولاية الأمريكية، إن واقعة إطلاق نار في ساليم أوريجون، أسفرت عن سقوط قتلى بينهم المشتبه به.

ولفت رئيس شرطة مقاطعة ماريون الأمريكية في بيان، إلى أن الواقعة تمثلت في تحرير رهائن محتجزين في أحد المنازل، وخلال التفاوض مع المشتبه به، وقع إطلاق نار.

ولم يستبعد البيان أن يكون من بين القتلى عدد من الرهائن المحتجزين إضافة إلى المشتبه به، كما لم يشير إلى عدد القتلى أو دوافع الحادث.