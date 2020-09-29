3 سيناريوهات أمام الزمالك لحل أزمة بن شرقي وساسي

وجد نادي الزمالك المصري نفسه في ورطة، بعد تلقيه خطابات رسمية من الاتحادين المغربي والتونسي بطلب استدعاء كل من المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي لاعبي الفريق الأبيض لمعسكرات منتخبي البلدين المقرر إقامتهما في الفترة من 7 وحتى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقا للأجندة الدولية.



وسيتسبب ذلك في حرمان الفريق الأبيض من خدمات اللاعبين في 3 مباريات، أمام سموحة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وأمام وادي دجلة وحرس الحدود في الجولتين الـ32 ولـ33 من الدوري المصري.

كما أن الاستدعاء الدولي للثنائي بن شرقي وساسي خلال الفترة المقبلة سيتسبب في ورطة أخرى للزمالك، حيث إنه سيبعدهما عن آخر استعدادات الفريق لمباراتي الرجاء البيضاوي المغربي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي تحمل أهمية كبرى للنادي الأبيض.

وسيكون مسؤولو الزمالك أمام عدة حلول لتدراك تلك الأزمة، خاصة أن ساسي وبن شرقي من العناصر المؤثرة بالفريق الأبيض.





ويتمثل أول تلك الحلول في محاولة تفادي الأزمة عبر الطريق الودي، وذلك بمخاطبة الاتحادين المغربي والتونسي وطلب إعفاء اللاعبين من الانضمام للمعسكرين، خاصة أنه لن تكون هناك أي مباريات رسمية خلالهما، وسيقتصر الأمر على مواجهات ودية.

وسيكون الحل الثاني هو مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم للتوسط والتدخل من أجل محاولة حل الأمر خلال الفترة الحالية.





أما الحل الثالث فهو الاستسلام للأمر الواقع، بأن ينضم الثنائي للمنتخبين على أن يلحق ساسي ببعثة الزمالك في المغرب لمواجهة الرجاء، وينضم بن شرقي من المغرب إلى المعسكر.

يذكر أن الزمالك يواجه الرجاء بالمغرب يوم 17 أكتوبر المقبل في ذهاب نصف النهائي الأفريقي، على تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 23 من الشهر ذاته.