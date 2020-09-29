الأمن السعودي يطيح بخلية إرهابية خطيرة

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، أمس الاثنين، الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت الجهات المختصة بالرئاسة من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، حيث قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منهما وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.

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فيما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها وإدانتها لمحاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية.

وجددت الإمارات موقفها الثابت وتضامنها مع السعودية في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.