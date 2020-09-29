نبيل بن طالب وسامبدوريا.. صفقة الوقت القاتل في الميركاتو الصيفي

يتوقع أن يكون حسم مستقبل النجم الجزائري نبيل بن طالب لاعب خط وسط شالكه الألماني خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ودخل بن طالب حسابات نادي سامبدوريا الإيطالي، الساعي لتقوية صفوفه بلاعب وسط جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي ستنتهي في إيطاليا يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان بن طالب جدد العهد مع شالكه في الموسم الحالي بعد تجربة قصيرة في الموسم الماضي بنطاق الإعارة مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

رغبة كبيرة

يبدي نادي سامبدوريا رغبة كبيرة في التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري، وفقا لما كشف عنه موقع "توتو ميركاتو ويب"، المتخصص في متابعة أخبار الانتقالات بإيطاليا.

ويملك كلاوديو رانييري، المدرب الحالي لسامبدوريا والمدرب الأسبق لليستر سيتي الإنجليزي، معرفة كبيرة بنبيل بن طالب، وتحديدا من فترة لعب الأخير مع توتنهام هوتسبير.

ويتمسك رانييري بالتعاقد مع النجم الجزائري خلال الميركاتو الحالي، خاصة وأن الفريق يعاني نقصا كبيرا في مركز لاعب الوسط المكلف بالربط بين خطي الوسط والهجوم.

وما لم تحصل تطورات جديدة، ينتظر أن يحسم سامبدوريا صفقة التعاقد مع نبيل بن طالب خلال الأسبوع الحالي، حسب ما أكده موقع "توتو ميركاتو ويب".

الفرصة الأخيرة

يجمع العديد من الملاحظين أن نبيل بن طالب يتواجد أمام فرصة أخيرة لإثبات قدرته على النجاح في المستوى العالي الأوروبي.

وعانى بن طالب من مشاكل كبيرة طوال الموسمين الأخيرين بسبب لعنة الإصابات التي أجبرته على الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة.

كما سلطت عليه عدة عقوبات تأديبية من قبل إدارة شالكه لأسباب سلوكية بالأساس، ما ترتب عليه خروجه من حسابات الفريق الأول،

ويكتسي الموسم الحالي أهمية كبيرة للاعب الجزائري، الباحث عن استعادة أفضل مستوياته البدنية، فضلا عن تجديد العهد مع منتخب الجزائر الغائب عنه منذ قرابة عامين.