دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/9/29 05:37 م بتوقيت أبوظبي
دعت الإمارات، الثلاثاء، الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار حول العالم، محذرة من الأطماع التوسعية للدول الإقليمية في المنطقة.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "حل الأزمات في منطقتنا العربية يتطلب موقفا دوليا موحدا يرفض انتهاكات السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول".
ولفت وزير الخارجية الإماراتي إلى أن "مواجهة التهديدات العالمية تتطلب تعاونا دوليا".
وأشار إلى أن "تؤمن الإمارات بأنه يمكن تحويل التحديات إلى فرص كبيرة عبر توحيد الجهود".
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