أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

واصلت أسعار الذهب في السعودية الارتفاع اليوم الثلاثاء، رغم استقرار أسعار المعدن الأصفر عالميا في ظل تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في شهرين مقابل سلة من العملات.

وفي السوق السعودي، بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 226.48 ريال بنحو (60.38 دولار)، مقابل 224.61 ريال (59.88 دولار) الإثنين.

ووفق بيانات، سجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة 198.17 ريال (52.83 دولار)، مقابل 196.54 ريال (52.40 دولار) أمس، وهذه الأسعار قبل احتساب "مصنعية" البائع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية في المنطقة، واصل الارتفاع أيضا مسجلا 169.86 ريال (45.27 دولار)، مقابل 168.46 ريال (44.94 دولار) في ختام تعاملات أمس الإثنين.

أسعار الذهب منخفض التكلفة

وجاء سعر جرام الذهب عيار (16)عند مستوى 150.99 ريال (40.25 دولار)، وعن سعر الجرام عيار (14) فسجل 132.12 ريال (35.22 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار (12) سجل 113.24 ريال (30.19 دولار)، وعيار (10) سجل 94.37 ريال (25.16 دولار).

سعر الأوقية

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السوق السعودية اليوم الثلاثاء، 7,043.11 ريال (1877.74 دولار) مقابل 1861.13 دولار للأوقية (الأونصة) في ختام تعاملات أمس الإثنين.

الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين فيما يتطلع مستثمرون لأول مناظرة رئاسية أمريكية وتطورات مشروع قانون جديد لمساعدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المعدن الأصفر في السوق الفورية واستقر عند 1880.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفع الذهب 1.1 بالمئة وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر أغسطس آب.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1885.50 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 94.745 الذي بلغه الأسبوع الماضي.

ويخفض الدولار الضعيف تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال هو وي لي الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي "ساعد تراجع الدولار الذهب إذ يظل الارتباط بينهما قويا نسبيا"