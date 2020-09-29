سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على مكاسبه في السوق الموازية (السوداء)، ليظل فوق عتبة الـ8 آلاف ليرة، بينما بقي سعر العملة ثابتا في البنك المركزي والبنوك والصرافات.

وأرجع خبراء سوق المال الارتفاع إلى اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب عن عدم الاستمرار في مهمة تشكيل الحكومة، وسط توقعات بارتفاعات متتالية في سعر صرف الدولار الفترة المقبلة.

وأصيبت البنوك، ذات الأهمية المحورية بالنسبة للاقتصاد اللبناني القائم على الخدمات، بحالة من الشلل. وحيل بين المودعين وحساباتهم الدولارية أو أُبلغوا بأنهم لا يمكنهم الحصول على أموال إلا بقيمة أقل. وانهارت العملة، مما دفع قطاعا كبيرا من السكان نحو الفقر.

وقالت رويترز،يصف بعض خبراء الاقتصاد نظام لبنان المالي بأنه هرم بونزي بقواعد محلية، حيث يجري اقتراض أموال جديدة للسداد لدائنين قائمين. ويعمل هذا النظام حتى تنفد الأموال الجديدة. لكن كيف وصل البلد الذي يبلغ تعداد سكانه ستة ملايين نسمة إلى هذا؟

وتفاقمت المشكلات بفعل انفجار في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب أسفر عن مقتل نحو 190 وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

وتقود فرنسا جهودا دولية لدفع لبنان إلى مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات أخرى يطالب بها المانحون. ويحتاج لبنان بشكل حاسم إلى استئناف محادثات معطلة مع صندوق النقد الدولي.

السوق السوداء

وحسب وسائل إعلام لبنانية محلية، فقد تراوح متوسط سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) ،حسب المناطق، بين 8150 - 8250 ليرة للدولار .

ومع استمرار التوترات السياسية وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، يتوقع خبراء سوق المال تواصل ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ليلامس سقف 10 آلاف ليرة لكل دولار خلال الأسابيع المقبلة.

الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة هناك العديد من الشروط، منها رواتب العمالة الأجنبية وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنوك

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.