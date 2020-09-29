أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،الثلاثاء، أن مزيد من الدول العربية ستنضم إلى عجلة السلام قريبا جدا.

وقال نتنياهو، في كلمته بالأمم المتحدة، إن توقيع معاهدات السلام مع الإمارات والبحرين سيأتي بالازدهار للمنطقة، مؤكدا أن توقيع المعاهدات مع الإمارات والبحرين يدفع السلام قدما.

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن توسيع دائرة السلام في المنطقة يسهل إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ووجه رسالة إلى حزب الله مفادها أنه يجب أن يتوقف عن استخدام المدنيين اللبنانيين كدروع بشرية.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل، فيما وقعت البحرين إعلان تأييد السلام، في حفل أقيم بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووقع المعاهدة عن الجانب الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويعد حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما، حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.