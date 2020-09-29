رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنتائج المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدي الجيش الوطني الليبي وحكومة فايز السراج في مدينة الغردقة المصرية برعاية البعثة.



وكشفت البعثة، أنه خلال يومين تم النقاش في حوار سادته روح المسؤولية والشفافية والثقة المتبادلة، لعدد من القضايا الأمنية والعسكرية الملحّة منها تدابير بناء الثقة؛ الترتيبات الأمنية في المنطقة التي ستحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5، ومسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية.

وكشفت البعثة توصيات المشاركين التي سيتم عرضها لاحقاً على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتي تتضمن الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع المقبل.

إضافة إلى الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر اُكتوبر/تشرين الأول المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.

وتابعت: "وإيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية".

كما قام المجتمعون بدراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي ستحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الانتاج والتصدير.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنتائج التي تم التوصل إليها وعبرت عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه الجولة الهامة من المحادثات الليبية وجهود أعضاء الوفدين.

واختتمت البعثة آملة أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب.