بالصور.. توتي يلتقي "فتاة الغيبوبة" بعدما أعادها صوته للحياة

قام فرانشيكسو توتي، أسطورة الكرة الإيطالية وفريق روما السابق، بلفتة إنسانية جديدة تجاه الفتاة التي أعادها صوته للحياة بعد دخولها في غيبوبة طويلة دامت لنحو 9 أشهر، بعدما قام بزيارتها في المستشفى الذي تعالج فيه، بناء على طلبها.



وكانت الشابة الإيطالية إيلينا ماتيلي (19 عاما) نقلت إلى المستشفى في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وهي في غيبوبة، عقب تعرضها لحادث سير توفيت على أثره أعز صديقاتها، بينما غابت هي عن الوعي من وقتها حتى الشهر الحالي.

ولعبت رسالة دعم مصورة أرسلها توتي دورا في تعافيها التدريجي من الغيبوبة والعودة من جديد إلى الحياة، حيث طلب منه والداها مخاطبتها في تلك الرسالة، ليقول لها نجم منتخب إيطاليا المعتزل "تماسكي ولا تستسلمي".

وبعد سماع الفتاة الغائبة عن الوعي صوت قائد روما الأسبق صاحب الـ44 عاما صدرت عنها إشارات تدل على الإحساس والاستجابة، وكتبت على لوح خاص إنها تريد لقاء مثلها الأعلى.

وأعلن مستشفى جيميلي الذي تعالج فيه إيلينا في بيان إن توتي قضى معها ساعة كاملة، وقام بالشد من أزرها ورفع روحها المعنوية لمساعدتها على التحسن، ونقل عنه قوله لها: "أود أن أراك تغادرين المستشفى وتعودين لحياتك من جديد".





ورغم أن إيلينا كانت تلعب للفريق النسائي لنادي لاتسيو المنافس لروما في العاصمة الإيطالية فإنها ارتدت خلال اللقاء قميص "الذئاب" الذي وقع عليه توتي بقلم ذهبي اللون.





وقال طبيب المخ والأعصاب لوكا بادوا، رئيس وحدة إعادة التأهيل، إن الموسيقى والأصوات والصور لعبت دورا كبيرا في تعافي إيلينا، مضيفا أن "الطريق لا يزال طويلا لكننا على ثقة بإمكانية التعافي".





يذكر أن فرانشيسكو توتي لاعب منتخب إيطاليا السابق قضى كل مسيرته في صفوف روما، حيث لعب للفريق أكثر من 600 مباراة في الدوري الإيطالي قبل الاعتزال في 2017.



