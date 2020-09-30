سياسة دوت الخليج الإخبارية الأربعاء 2020/9/30 11:55 ص بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/9/30 11:55 ص بتوقيت أبوظبي

انطلقت في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، جلسة أداء الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا للبلاد. وبدأت الجلسة بتلاوة عطرة من القرآن الحكيم. وبعد وفاة الشيخ جابر الصباح (91 عاما)، نادى مجلس الوزراء، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرا جديدا، وفق ما ينص عليه القانون السائد في البلاد.

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