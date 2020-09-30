الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. أمير الكويت السادس عشر

أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا للكويت خلفا للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، في جلسة خاصة وتاريخية أمام مجلس الأمة، بعدما أعلنه مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي، أمس، أميراً للبلاد، خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

نواف الأحمد يؤدي اليمين أميرا للكويت ويتمسك بنهج الراحل

ويتمتع الشيخ نواف الأحمد، الذي أصبح الأمير الـ16 للكويت، بمسيرة حافلة بالعطاء، تدرج فيها سلم المسؤولية، شاغلاً خلالها العديد من المناصب المهمة.

وتقلد الشيخ نواف عدة مناصب وزارية منها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع والداخلية حتى ما بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991 وظل الشيخ نواف بعيدا عن المناصب الوزارية عقب تحرير الكويت لحوالي 10 سنوات.

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ويحظى الشيخ نواف بتقدير واسع في الكويت داخل الأسرة الحاكمة وفي الأوساط السياسية والشعبية، ويتسلم سدة الحكم في مرحلة حساسة تشوبها التوترات الإقليمية بين السعودية وإيران، وفي خضم أزمة دبلوماسية مع قطر التي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات معها عام 2017.