فيديو.. منة عبدالعزيز تتعافى من "الاغتصاب"

دوت الخليج الإخباريةالأربعاء 2020/9/30 11:19 ص بتوقيت أبوظبي
سجلت المصرية منة عبدالعزيز الشهيرة بـ"فتاة تيك توك"، ظهورا مختلفا، بعد خضوعها لبرنامج تأهيل "المرأة المعنّفة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، عقب اتهامها في قضية إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق.
وظهرت منة عبدالعزيز في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق "تيك توك"، مرتدية الحجاب، وهى تبكي وقالت: "أنا فرحانة أوي إني بصلي وعارفة ربنا، أنا بصلي يا جماعة والله، بصلي كتير والله العظيم، قلبي مرفرف وطايرة".
كانت النيابة العامة المصرية أخلت سبيل منة عبدالعزيز بعد إعادة تأهيلها نفسيا، وذلك بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد صديقها داخل أحد فنادق الهرم، بعدما أودعتها أحد مراكز الاستضافة في وزارة التضامن الاجتماعي؛ لإعادة تأهيلها بدلا من الحبس الاحتياطي.
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