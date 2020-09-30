وقع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأربعاء، اتفاقًا للتعاون العسكري لمدة 10 سنوات مع تونس، كما جددا استعداد بلاده لإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا.



وأكد وزير الدفاع الأمريكي، الذي يجري زيارة عمل إلى تونس لمدة يوم واحد، خلال لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، أن "بلاده تقاسم تونس رؤيتها في معالجة الإرهاب".

وحول ملف مكافحة الإرهاب، بيّن سعيد، بحسب بيان للرئاسة، أن "ذلك يقتضي مقاربة شاملة تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة، إلى جانب المعالجة الأمنية".

وشدد في السياق ذاته على أن "التحصين من الإرهاب، يحتاج إلى فكر حر، مما يؤكد على أهمية الثقافة والتعليم ودورهما في المساهمة في القضاء على أسباب هذه الآفة".

وبشأن الأزمة الليبية، أكد وزير الدفاع الأمريكي استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد حل سلمي من شأنه أن يضع حدًا للأزمة في ليبيا ويساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وأعرب سعيّد من جهته عن "ارتياحه لتسجيل تطورات إيجابية نسبيا في الفترة الأخيرة"، مجددا موقف تونس الداعي إلى "إيجاد حل سياسي ليبي- ليبي، دون أي تدخل خارجي".

كما ذكّر بـ"استعداد تونس لتوفير كل التسهيلات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا واستقرارها، خاصة وأن تونس تعد من أكثر البلدان تضررا من تأزم الأوضاع في ليبيا".

وتطرق اللقاء بين الجانبين كذلك إلى العلاقات الثنائية البلدين وأهمية تعميقها في شتى المجالات ولا سيما في مجالي الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وكذلك في المجالات الاقتصادية.