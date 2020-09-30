قصفت مليشيا الحشد الشعبي في العراق، المدعوم من إيران، مساء الأربعاء، بـ 6 صواريخ، لم تحقق أهدافها.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، إن 6 صواريخ انطلقت من منطقة تقع شرق مدينة الموصل العراقية.



وأضاف، في بيان نشرته وسائل إعلام كردية، أن "ستة صواريخ انطلقت في الساعة الثامنة والنصف مساء من قرية شيخ أمير التابعة للموصل والتي هي تحت سيطرة الحشد الشعبي صوب مطار أربيل الدولي".

وتابع جهاز مكافة الإرهاب في أربيل أن "هذه الصواريخ وقعت بعيداً عن المطار"، مشيرة إلى أن "اثنين منها لم تنفجر ولم تسفر عن أية أضرار بشرية".

ومن جانبه قال موقع "السومرية نيوز"، إن النيران اشتعلت من السيارة التي تم استخدامها في إطلاق الصواريخ باتجاه مطار أربيل.

وأكد مصدر أمني، للموقع العراقي، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حريقا في السيارة التي كانت تحمل الصواريخ بناحية برطلة في نينوى"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

والإثنين الماضي، قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، إثر سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل في منطقة الرضوانية قرب مطار بغداد.

وقالت الخلية الأمنية التابعة للجيش العراقي، في بيان لها، إن القصف أدى لمقتل خمسة أشخاص بينهم أطفال.

ومن جهته طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة.



وشدد على عدم السماح "لهذه العصابات" بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن دون أن تنال جزاءها العادل.

وقال الكاظمي إن حكومته تواجه تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت، محذرا من أن "تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديدا حقيقيا في بلادنا من خلال خلاياه النائمة."

وأكد أن الأجهزة الأمنية العراقية تعمل لفرض القانون وحماية المواطنين وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية.