توج فريق بايرن ميونيخ بطلا لكأس السوبر الألماني للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه 3-2 على بروسيا دورتموند، مساء الأربعاء.

تشكيلة السوبر شهدت مفاجآت عديدة منذ البداية، إذ أجرى كلا المدربين عدة تغييرات، أبرزها وضع هانز فليك للجناح البافاري سيرجي جنابري على مقاعد البدلاء، وجلوس جودي بيلينجهام ورافائيل جيريرو وأكسيل فيتسل على دكة بدلاء دورتموند.

رجال المدرب السويسري لوسيان فافر فرضوا سيطرتهم على المباراة منذ البداية، لكن بايرن كان البادئ بالتسجيل عبر كورينتين توليسو من أول فرصة حقيقية في الدقيقة 18.

وعزز توماس مولر تقدم الفريق البافاري بهدف ثانٍ في الدقيقة 32، قبل أن يقلص جوليان براندت النتيجة لدورتموند قبل نهاية الشوط الأول بـ6 دقائق.

وبعد مرور 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، استطاع إيرلينج هالاند أن يهز شباك مانويل نوير لأول مرة في مسيرته، معادلا النتيجة للضيوف.





وحسم جوشوا كيميتش المباراة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 82، بعدما بدأ هجمة مرتدة بنفسه بعد استخلاص الكرة من توماس ديلاني، لتصله في النهاية داخل منطقة الجزاء، ويسددها في جسد الحارس مارفين هيتز، لترتد إليه وتصطدم بأقدامه وتتحول داخل الشباك.

وبذلك، نال بايرن لقب السوبر للمرة الثامنة في تاريخه، مبتعدا عن غريمه دورتموند بفارق لقبين، كما ثأر لذاته من هزيمة الموسم الماضي (0-2) على يد أسود الفيستيفال.