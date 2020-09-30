يوسف بلايلي يصدم الأهلي المصري: أرغب في الانتقام

يمتلك اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي حق تقرير مصيره، بعد أن قام بفسخ تعاقده مؤخرا مع الأهلي السعودي، لتأخر حصوله على مستحقاته المالية، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بلايلي بات محطا لأنظار العديد من الفرق، على رأسها الأهلي المصري الساعي للتعاقد مع جناح أيسر مميز، لتعويض رحيله لاعبه السابق رمضان صبحي، المنتقل مؤخرا إلى بيراميدز.

لكن يبدو أن بلايلي له رأي آخر، بعد أن حدد أولوياته بمجرد فسخ التعاقد مع الفريق السعودي مؤخرا.

وفي تصريحات مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أقر بلايلي برغبته في العودة لخوض تجارب احترافية في أوروبا خلال الفترة المقبلة، وتحديدا من بوابة الدوري الفرنسي.

وفسر ذلك بقوله: "أريد أن أعود إلى المستويات الكبيرة في أوروبا، أفكر بشكل جاد في العودة إلى الدوري الفرنسي.. إنها بطولة أقدرها تماما وأدرك أنها تتمتع بمميزات كبيرة".

وأردف: "أريد أن أنتقم وأن أظهر إمكانياتي هناك"، بعد فشل تجربته بين صفوف فريق أنجيه الفرنسي خلال وقت سابق.

وعن ذلك، قال: "اسألوا المدرب لماذا لم أشارك مع الفريق وقتها، لكن في كل الأحوال تلك كانت اختياراته".