بالصور.. مشجع يتحول لتمثال بسبب فانتازي الدوري الإنجليزي

وجد مشجع إنجليزي نفسه في موقف محرج، بعدما انهزم في الدوري المصغر الذي جمعه مع أصدقائه في لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي"، حيث خسر رهانا واضطر للعب دور "تمثال" في أحد شوارع لندن.

المشجع كريس تالبوت احتل المركز الأخير في دوري الفانتازي مع أصدقائه الموسم الماضي 2019-2020، والذي كان يضم 12 فريقا، ما اضطره لطلاء جسده باللون الذهبي ووقف في أحد شوارع لندن على طريقة "التماثيل البشرية" الموجودة في مختلف مدن أوروبا.

ووقف تالبوت وهو يحمل كرة، فيما كانت قاعدة التمثال التي وقف عليها مكتوبا عليها "الخاسر في دوري الفانتازي 2019-2020".

وقال تالبوت في تصريحات لشبكة "ESPN": "كنت قريبا من الفوز بالدوري في وقت سابق، لكن في أغلب الأوقات كنت في منتصف الترتيب، لذا لم أشعر بضغوط الاقتراب من القاع".





وأضاف: "حاولت جاهدا طوال العام، لم أفوت متابعة اللعبة ونادرا ما فاتتني فترة الانتقالات، حاولت التخطيط للأشياء لكن واصلت الإخفاق أسبوعا تلو الآخر".

وأتم بقوله: "على سبيل المثال، في آخر أسبوعين من اللعب حصل نائب قائد الفريق على نقاط أكثر من القائد نفسه، إذا أحسنت الاختيار بشكل صحيح لم أكن لأنتهي في ذيل الترتيب".





يذكر أن فانتازي الدوري الإنجليزي هي لعبة تخيلية يقوم فيها اللاعب بتقمص دور المدرب، ويختار 15 لاعبا من كل فرق المسابقة بتكلفة 100 مليون جنيه إسترليني حسب الأسعار التي تحددها اللعبة، بحيث لا يزيد اختياره من أي فريق عن 3 لاعبين، ويتواجد 11 منهم في التشكيل الأساسي و4 في الاحتياطي.

ولا يتم حساب نقاط اللاعبين الاحتياطيين إلا في حال عدم مشاركة واحدا من الأساسيين.



